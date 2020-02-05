هند صبري تبدأ تصوير مسلسلها الجديد

بدأت الفنانة هند صبري منذ بضعة أيام تصوير مسلسلها الجديد منذ بضعة أيام ومن المفترض إن تخوض به السباق الرمضاني القادم، المسلسل الجديد سيجمع مرة أخرى بين هند صبري وأحمد عز وهو من تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء وإنتاج شركة سينرجي.

وعلى الرغم من بدأ التصوير إلا إن المسلسل لم يتم تسميته بعد. يشارك في العمل عدد كبير

من نجوم الدراما المصرية في بطولة المسلسل من بينهم الفنان هشام سليم والذي يقدم دور مختلف عن باقي أعماله السابقة، كما يشاركهم كل من صلاح عبد الله، نضال الشافعي، ندى موسي بالإضافة لعدد كبير من نجوم الفن من سوريا، الأردن ولبنان، ومن المفترض إن يتم تصوير المسلسل في عدد من الدول.

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تكتم صناع العمل على طبيعته ولكن بحسب بعض الأنباء الواردة أكدت إن المسلسل ينتمي لأعمال الأثارة والتشويق ويرجح أنه من نوعية دراما المخابرات.

الجدير بالذكر إن أحدث عمل جمع بين هند صبري وأحمد عز كان فيلم الممر والذي عرض في عام 2019 ولاقى نجاح جماهيرى كبير، الفيلم من بطولة عدد من النجوم من بينهم أحمد فلوكس، أحمد رزق، أسماء أبو اليزيد، محمد فراج، محمد جمعة وغيرهم من الفنانين أما الإخراج فهو لشريف عرفة.