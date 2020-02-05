تخضع لإشراف طبي.. تعرف على حقيقة إصابة بشرى بفيروس كورونا

قالت يارا ، شقيقة الفنانة بشرى، إن أختها فى المنزل تحت إشراف الأطباء تخضع لجلسات محلول ومضادات حيوية ضد الحساسية، موضحة أن شقيقتها تعانى من حساسية مزمنة، وأن الأطباء منعوها من الحركة وفرضوا عليها الراحة التامة.

وأوضحت أنها مريضة بالحساسية الموسمية، ولكنها تلك المرة جاءتها مع التهاب في الشعب الهوائية مع بوادر التهاب رؤي.

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ونفت شقيقة بشرى، أن يكون ما تتعرض له بشرى هو اشتباه فى حالة إصابة بفيروس كورونا

خاصة، وأنها عادت من السفر مؤخرا، موضحة أن تلك الحالة هي حالة مرضية مزمنة وتطورت لعدم علاجها في الوقت المناسب، نافية أن تكون ما تعانى منه بشرى أعراض إصابة بفيروس كورونا، ومؤكدة أن بشرى عادت من الخارج يوم 26 يناير الماضي وكانت بصحة جيدة.