يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، التي تم نفاذ تذاكرها بالكامل قبل يومينمن إقامتها.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 7 فبراير في منطقة سماءالغربية بمدينة جدة.
يذكر أن الهضبة يستعد لطرح ألبومه الجديد "سهران" الذي سيطرح يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير، والذي أصدر منها أغنيتي كمرحلة دعائية وهما "هايعيش يفتكروني، ياروقانك".
كانت هذه تفاصيل خبر نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب في جدة بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.