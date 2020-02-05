نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب في جدة بالكامل

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، التي تم نفاذ تذاكرها بالكامل قبل يومين من إقامتها. من إقامتها. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 7 فبراير في منطقة سماء الغربية بمدينة جدة. الغربية بمدينة جدة. Advertisements يذكر أن الهضبة يستعد لطرح ألبومه الجديد "سهران" الذي سيطرح يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير، والذي أصدر منها أغنيتي كمرحلة دعائية وهما "هايعيش يفتكروني، ياروقانك".

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