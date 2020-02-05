إنجي علي تستضيف رانيا يوسف في برنامج أسرار النجوم غدًا

تستضيف الإعلامية المتميزة إنجى على الفنانة رانيا يوسف فى برنامج أسرار النجوم غدًا الخميس الساعه الثامنة مساءً على محطة وراديو نجوم FM 100.6 .

وتتحدث رانيا يوسف عن أهم المحطات الفنية فى حياته وبدايتها رانيا يوسف هي ابنة لأب كان يعمل ضابطًا، وأم كانت

تعمل مضيفة جوية.

وحصلت على ليسانس آداب قسم اللغة اﻹنجليزية من جامعة القاهرة. بدأت حياتها الفنية من خلال الوقوف أمام كاميرا الإعلانات، ثم كان أول دور لها بمسلسل (العقاب).

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وقدَّمها المخرج علي عبدالخالق بدور أكبر من

خلال فيلم (الناجون من النار) عام 1994. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى.

وتمكَّنت من خلال دورها بمسلسل (عائلة الحاج متولي) أن تضع قدمها على سلم النجومية ومن أهم أعماله الآنسة فرح ريجاتا صرخة نملة ركلام حفلة منتصف الليل عمارة يعقوبيان أهل كايرو خطوط حمراء زهايمر كباريه واحد صحيح.