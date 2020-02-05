رانيا يوسف تبوح بأسرارها مع إنجى على فى أسرار النجوم

تحل غدًا الفنانة رانيا يوسف ضيفة على الإعلامية إنجي في برنامج أسرار النجوم في تمام الساعة الثامنة مساءً، لتتحدث عن أهم محطاتها الفنية وبداياتها الفنية كذلك عن أحدث أعمالها الدرامية.

بدأت رانيا مشوارها بتقديم إعلانات ومن ثم قدمها المخرج على عبد الخالق بدور أكبر من خلال

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فيلم الناجون من النار عام 1994، كما حصلت على لقب الوصيفة الأولى في أحدى مسابقات ملكات الجمال عام 1997 ومن ثم تمكنت من تثبيت اقدامها في مجال الفن عن طريق دورها في مسلسل عائلة الحج متولي.

الجدير بالذكر إن رانيا يوسف شاركت مؤخرًا في مسلسل مملكة ابليس ومسلسل الأنسة فرح والذي لاقى نجاح جماهيري كبير على الرغم من عرضه بشكل حصري على أحدى المنصات الألكترونية. الأنسة فرح من بطولة رانيا يوسف، اسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، مريم الخشت وغيرهم من نجوم الفن، العمل من إخراج كل من أحمد الجندي ووائل فرج