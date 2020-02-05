عمرو سعد يوجه رسالة لمجهول

نشر الفنان عمرو سعد صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علق "سعد" على الصورة: "في إنسان بابعتله السلام وهو عارف نفسه". يذكر أن آخر أعمال الفنان "عمرو سعد"، مسلسل "بركة"، وشاركه العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم: "هالة صدقي، محمد لطفي، كمال أبو رية، أحمد حلاوة، محمد أبو داوود"، من إخراج: محمود كريم، وتأليف: محمد الشواف. العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم: "هالة صدقي، محمد لطفي، كمال أبو رية، أحمد حلاوة، محمد أبو داوود"، من إخراج: محمود كريم، وتأليف: محمد الشواف.

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