تعرَّف على تفاصيل أغنية هاني شاكر الجديدة

انتهي النجم الكبير هاني شاكر من تسجيل أغنية باللهجة اللبنانية وتحمل عنوان "مجروح"، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة. وأغنية "مجروح" من كلمات نادين الأسعد، وألحان المطرب الكبير وليد توفيق، ومن توزيع موسيقي باسم منير. توزيع موسيقي باسم منير. ويشار أن آخر أعمال هاني شاكر أغنية بعنوان "بينا" وحققَّت نصف مليون مشاهدة بالموقع العالمي "اليوتيوب". Advertisements

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