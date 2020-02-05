تعرضت الفنانة بشرى لأزمة في التنفس نقلت على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة عقب عودتها من مهرجان العين السينمائي، وتلزم حاليًا بشرى منزلها بأوامر الأطباء لحين استقرار حالتها وهو الأمر الذي سيمنعهامن حضور مراسم عزاء الراحلة نادية لطفي والمقام غدًا على الرغم من العلاقة الطيبة التي جمعتهما.
يشار إلى أن بشرى كانت شديدة الحرص على حضورأغلب المناسبات والوقوف بجانب زملائها في محنتهم فلقد زارت الفنانة نيللي كريم عقب إجرائها لعملية جراحية مؤخرًا.
يذكر أن أحدث ما قدمته بشري كان مشاركتها في مسلسل عوالم خفية من بطولة عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله وغيرهم الكثير من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى تتعرض لوعكة صحية شديدة وتنقل للمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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