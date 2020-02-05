بشرى تتعرض لوعكة صحية شديدة وتنقل للمستشفى

تعرضت الفنانة بشرى لأزمة في التنفس نقلت على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة عقب عودتها من مهرجان العين السينمائي، وتلزم حاليًا بشرى منزلها بأوامر الأطباء لحين استقرار حالتها وهو الأمر الذي سيمنعها

من حضور مراسم عزاء الراحلة نادية لطفي والمقام غدًا على الرغم من العلاقة الطيبة التي جمعتهما.

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يشار إلى أن بشرى كانت شديدة الحرص على حضور

أغلب المناسبات والوقوف بجانب زملائها في محنتهم فلقد زارت الفنانة نيللي كريم عقب إجرائها لعملية جراحية مؤخرًا.

يذكر أن أحدث ما قدمته بشري كان مشاركتها في مسلسل عوالم خفية من بطولة عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله وغيرهم الكثير من نجوم الفن.