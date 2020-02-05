فن ومشاهير

بشرى تتعرض لوعكة صحية شديدة وتنقل للمستشفى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تعرضت الفنانة بشرى لأزمة في التنفس نقلت على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة عقب عودتها من مهرجان العين السينمائي، وتلزم حاليًا بشرى منزلها بأوامر الأطباء لحين استقرار حالتها وهو الأمر الذي سيمنعها

من حضور مراسم عزاء الراحلة نادية لطفي والمقام غدًا على الرغم من العلاقة الطيبة التي جمعتهما. 

 

Advertisements

يشار  إلى أن بشرى كانت شديدة الحرص على حضور

أغلب المناسبات والوقوف بجانب زملائها في محنتهم فلقد زارت الفنانة نيللي كريم عقب إجرائها لعملية جراحية مؤخرًا. 

 

يذكر أن أحدث ما قدمته بشري كان مشاركتها في مسلسل عوالم خفية من بطولة عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله وغيرهم الكثير من نجوم الفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بشرى تتعرض لوعكة صحية شديدة وتنقل للمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا