بشرى تنقل إلى المستشفى..ما حقيقة إصابتها بفيروس كورونا؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - حالة من القلق الشديد إنتابت المتابعين بعد تداول صورة للفنانة المصرية بشرى، ظهرت فيها وهي على سرير المستشفى، فيما تناقل البعض خبر عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد عودتها من حضور فعاليات مهرجان العين السينمائي بدولة الإمارات.

وبعد هذا الجدل، نفت شقيقتها ما يتمّ تداولها عن حالتها الصحية، وخصوصاً إصابتها بفيروس كورونا، مشيرةً إلى انها أصيبت بضيق في التنفس ونقلت للمستشفى، وطالبها الأطباء بالراحة، وغادرت إلى منزلها.

ومن ناحية أخرى، كانت أعربت بشرى عن حزنها لرحيل الممثلة المصرية نادية لطفي، إذ نشرت لها صورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت بالقول:"وداعا نادية لطفى....امرأة مصرية لن تتكرر ...عقلا و فكرا و ثقافة و فنا".

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