نبيل شعيل.. "ندمان" بالعراقي

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الفنان الكويتي ​نبيل شعيل​ بالتحضير لميني ألبوم جديد من المقرر أن يطلقه خلال الفترة المقبلة، ويضم خمس أغان متنوعة ومختلفة ترضي جميع الأذواق.

واعتمد شعيل أغنية واحدة منه تحمل عنوان "ندمان"، تعاون فيها مع الشاعر قصي عيسى والملحن علي صابر وبات واضحاً أنه يتوجه من خلال هذه الأغنية إلى تقديم اللون العراقي، في خطوة منه للتجدد في طرحه وإرضاء جمهوره العراقي.

الجدير بالذكر أن نبيل شعيل يستعد للمشاركة في حفلات "فبراير الكويت 2020":، حيث سيجمعه حفل غنائي مع الفنان السعودي راشد الماجد، وذلك في 21 من الشهر الجاري.

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