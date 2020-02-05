مادونا تقدم عرضاً للأمير هاري وميغان ماركل بعد تخليهما عن مهامهما الملكية-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد تخليهما عن مهامهما الملكية وإنتقالهما للعيش في كندا، عرضت النجمة العالمية ​مادونا​ على ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ إستئجار شقتها التي تقع في "سنترال بارك" الغربية، أهم مناطق كندا.

ونشرت مادونا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تحدثت فيه عن عرضها هذا، وعلّقت عليه بالقول:"هل يريد الأمير هاري وزوجته شقتي في سنترال بارك ويست"؟

وقالت في الفيديو:"مهلا هاري، لا تهرب إلى كندا، لقد كانت مملة للغاية هناك.. سأتركهم يبتلعون شقتى في سنترال بارك ويست. فهي مكونة من غرفتي نوم، لقد حصلت على أفضل منظر لمانهاتن، شرفة لا تصدق".

ويذكر موقع vanityfair، أن مادونا ليست دائمًا موجودة في الشقة بسبب نزاع قانوني استمر 3 سنوات مع جمعية البناء حول من يمكنه البقاء هناك عندما لم تكن مقيمة، واشترت منزلاً خارج لشبونة في عام 2017.

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