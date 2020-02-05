أحلام تنزعج من زلغوطة فيفي عبده-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة الإماراتية ​أحلام​ من أحدى المناسبات وهي تتحدث إلى عدد من الأشخاص.

وخلال الفيديو سُمع صوت الراقصة المصرية ​فيفي عبده​ وهي تتحدث إلى أحلام، قبل أن تطلق زلغوطة، الأمر الذي ازعج أحلام، وبدا ذلك واضحاً عليها، إذ عمدت إلى وضع يدها على أذنها.

ومن ناحية أخرى، كانت توجّهت أحلام بالتهنئة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم على طرح اغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي"، مبدية اعجابها الكبير بها اضافة الى أداء واحساس نانسي المميز.

وكتبت أحلام على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "هاهي انتي دائماً مختلفه الاغنيه روووووعه وانتي كنتي مختلفه واحساسك مختلف فيها مبرووووك".

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