كيم كارداشيان تتنصر قضائياً على طبيب التجميل

ميرنا وليد - بيروت - إنتصرت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ قضائياً على طبيب التجميل تشارلز رونيلز، الذي إتهمته بالإستفادة من دون وجه حق من إسمها والتشهير بها.

وأنهت كيم جدلاً قانونيا لصالحها عبر تسوية عقدتها مع رونيلز، ومنع من إستخدام إسم (كيم) أو ما يمت لها بصلة الشبه مجدداً، كما سيكون من حق كيم رفع دعوى قضائية أخرى، إذا جرى خرق الإتفاق.

وكانت كيم قد رفعت دعوى قضائية ضد رونيلز، متهمة إياه بإستغلال وجهها وإسمها عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، من أجل الترويج لعملياته الطبية والتسويق لنفسه، وهو ما أُعتبر إنتهاكاً لحقوق الطبع والنشر لعلامتها المسجلة، من دون إذن مسبق منها.

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