محمد الشرنوبي سيحتفل بزفافه في هذا المكان

ميرنا وليد - بيروت - قرر الفنان المصري ​محمد الشرنوبي​ وخطيبته راندا رياض إقامة حفل زفافهما في الجونة، وهو الحفل الذي من المقرر أن يحضره عدد من النجوم المصريين.

ومن ناحية أخرى، وبعد أن كان الشرنوبي قد أقام دعوى قضائية بعد قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية المصرية بهدف التخلص نهائيا من تعاقده الحصري مع شركة "ايرث برودكشن" المملوكة من سارة الطباخ، قررت المحكمة الإقتصادية برئاسة المستشار أشرف إمام في جلستها العلنية التي انعقدت بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير الجاري شطب الدعوى.

وسيترتب قانونًا على رفض دعوى محمد الشرنوبي أنه أصبح مطالبًا بتنفيذ العقد أو دفع الشرط الجزائي أو تسوية الأمور مع سارة الطباخ بالحصول على موافقة منها لفسخ التعاقد ودفع الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 600 ألف دولار.

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