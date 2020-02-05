تفاصيل دفن وعزاء والد داليدا عياش

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​رامي عياش​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تفاصيل دفن وعزاء عمه الراحل فيصل جميل سعيد، والد زوجته مصممة الأزياء ​داليدا عياش​، والذي توفي اليوم اثر تعرضه لسكتة قلبية، عن عمر ناهز الـ54 عاماً.

يصلى على جثمان الراحل غداً الخميس عند الساعة الثانية عشر ظهراً، في مسقط رأسه صاليما، في المركز الإجتماعي لآل سعيد.

تُقبل التعازي بعد الدفن ويوم الجمعة المقبل، من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً في المركز الإجتماعي لآل سعيد - صاليما. كما تُقبل التعازي يوم الأحد المقبل في دار الطائفة الدرزية - فردان، من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة السادسة مساء.

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