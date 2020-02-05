طفلة تحرج كيت ميدلتون بعد أن إنتقدت ملابسها

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​ زوجة الأمير ويليام، لموقف محرج، وذلك أثناء زيارتها إلى ويلز في بريطانيا، حيث إلتقت بفتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، تُدعى أنابيل، وخلال اللقاء قالت لها الطفلة الصغيرة إنها كانت تتوقع مقابلة "أميرة حقيقية تشبه سندريلا".

وكان ردّ ميدلتون بتقديم إعتذارها للطفلة، قائلةً لها بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية :"أنا آسفة حقا؛ لأنني لم أرتدِ فستاناً جميلاً اليوم"، لتجيبها أنابيل :"أعتقدت أنك ستبدين مثل سندريلا".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن والدة الطفلة، أن الأخيرة كانت متحمسة جداً للقاء ميدلتون لأنها تحب القصص الخيالية وخصوصاً سندريلا.



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