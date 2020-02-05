إنستغرام يدرّ 20 مليار دولار على فيسبوك في 2019

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت شبكة بلومبيرغ الاقتصادية في تقرير لها عن الأرباح التي جناها تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام خلال العام الماضي 2019، وأشارت أنه تمكن من جني 20 مليار دولار أمريكي كعوائد للإعلانات التي تقوم الشركات والأفراد بتشغيلها في معظم أقسام التطبيق.

وأشارت الشبكة إلى أن تلك الإيرادات والأرباح تمثل ما نسبته 25% أو أكثر بقليل مما حققه موقع التواصل الشهير فيسبوك العام الماضي أيضاً، وتفوق تطبيق إنستغرام على عملاق الفيديو يوتيوب الذي كشفت غوغل عن تحقيقه لأرباح مقدارها 15 مليار دولار من الإعلانات.

ومن الجدير ذكره أن شركة فيسبوك قامت بشراء تطبيق إنستغرام عام 2012 مقابل مليار دولار تم توزيعها نقداً وأسهم في فيسبوك، ونجحت بتحويله إلى أشبه بتطبيق للتسوّق وعرض البضائع والمنتجات، وهو ما ساهم في نجاحه وتحقيقه لتلك الأرباح الضخمة بحسب المحليين.