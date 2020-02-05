أنباء عن قصة حب جديدة تعيشها ديميت أوزديمير سراً

متابعة بتجــــــــرد: نشرت الصحف التركية خبر يفيد بأن الممثلة التركية ديميت أوزديمير تعيش قصة حب جديدة، ولكن هذه المرة ليس مع ابراهيم تشيليكول بطل مسلسلها الجديد “قدرك هو المنزل الذي ولدت فيه”. إذ أنها اشتهرت بعلاقاتها الغرامية مع الكثير من أبطال مسلسلاتها.

وأوضحت الصحافة التركية تفاصيل قصة الحب الجديدة، فقالت إن الممثلة سرقت قلب رجل الأعمال يامان تاجر أوغلو وهو ابن مصممة الأزياء الشهيرة ندرت تاجر أوغلو. إلا أنهما يحاولان إخفاء علاقتهما حيث لا يتابعان بعضهما البعض على مواقع التواصل الإجتماعي، كما أنهما يفضلان البقاء بعيدا من أعين الصحافة والإعلام، وفي معظم الأحيان يلتقيان في أماكن بعيدة عن الضجيج والازدحام.

وفي السياق نفسه، نشرت أوزديمير عبر خاصية “ستوريز” على حسابها عقب انتشار خبر علاقتها فيديو ترد به على الصحافة التركية.

من جهة آخرى، ردت ديميت خلال حوارها مع صحيفة “حرييت” على خبر دفعها 4 آلاف دولار لشركة “غوغل” من أجل إخفاء أخبار علاقاتها الغرامية السابقة عن مواقع الإنترنت ومحركات البحث، وقالت: “فقط أقول إنّ المال هذه الأيام لا يتم كسبه بسهولة”، مما ينفي صحة تلك الأخبار.