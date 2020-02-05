كايت ميدلتون تعتذر من فتاة صغيرة لأنها لا تشبه “الأميرات الحقيقيات”

متابعة بتجــــــــرد: اعتذرت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون من فتاة صغيرة “لعدم ارتدائها فستانًا جميلًا”، بعد أن كانت الفتاة البالغة من العمر ثلاث تتطلع لمقابلة “أميرة حقيقية” أثناء زيارة ملكية للدوقة.

فبحسب موقع “دايلي مايل”، قابلت ريان كوستيلو وابنتها أنابيل (3 أعوام)، دوقة كامبريدج والأمير ويليام أثناء زيارتهما محطة قارب RNLI Mumbles Lifeboat في منطقة Mamles.

وأفادت الوالدة للصحيفة إن ابنتها الصغيرة كانت متحمسة للقاء “أميرة حقيقية” لأنها تحب القصص الخيالية وبخاصة سندريلا، وعندما شرحت الوالدة الأمر لكيت ميدلتون، اقتربت الدوقة وقالت لها: “أنا آسفة حقاً، آسفة لأنني لم أرتد فستاناً جميلاً اليوم”. فردت الفتاة عليها: “اعتقدت أنك ستشبهين سندريلا”.