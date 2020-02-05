في عيد ميلاده الـ 35.. تعرفوا إلى رونالدو رجل الأعمال

متابعة بتجــــــــــرد: سئل عن العمر الذي ينوي فيه اعتزال كرة القدم، فأجاب ما دام جسدي يسمح لي سأستمر. منذ عامين أظهرت نتائج الفحوصات الطبية، أنه يتمتع بصحة شاب في الـ 20 وليس في الـ 33 كما عمره الحقيقي. إنه الدون كريستيانو رونالدو، الذي أصبح اليوم في الـ 35 من عمره، ويعرف بأنه نجم ريال مدريد السابق واليوفينتوس الحالي. من أحسن وأمهر لاعبين العالم، والمنافس الشرس في كافة الجوائز الرياضة.

لكن هناك جانب آخر في حياة رونالدو، وهو رجل الأعمال كريستيانو رونالدو، فهو من أشهر رجال الأعمال، ولديه العديد من المشاريع الخاصة به، التي سوف نتعرف عليها في هذا التالي.

سلسة فنادق

يمتلك كريستيانو رونالدو سلسلة فنادق “بيستانا CR7” والتي سوف يفتتح فرعها الجديد في دولة المغرب، وقد أسس رونالدو ثلاثة فنادق في البرتغال، وفندق في أمريكا بمدينة نيويورك، والآن يفتتح فرع جديد يغزو به إفريقيا في مدينة مراكش بالمغرب.

سلسلة محلات تجارية

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يمتلك رونالدو سلسلة محلات تجارية في كافة أنحاء العالم، وتحمل العلامة الخاصة به في كرة القدم وهي “CR7” والتي يقدم بها جميع الملابس الرياضية والأحذية والبرفانات وكل شيء يخص عالم الرجال.

وكالة إعلامية

لدى رونالدو وكالة إعلامية، تدير إعلانات رونالدو الخاصة وتستغل صفحات السوشال ميديا التي تضم ملايين المتابعين، من أجل الترويج لمنتجات رونالدو، أو المنتجات التي تريد الإعلان عبر حساباته، أو ظهور رونالدو في الإعلانات التلفزيونية.

ثروة رونالدو

في إحصائية أجرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قد قدرت ثروة كريستيانو رونالدو بـ 400 مليون دولار.