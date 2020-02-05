ديانا حداد: انتظروني في أغنية بدويّة لبنانية

متابعة بتجـــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية ديانا حداد عن سعادتها البالغة بنجاح أغنية “جمالو”. وكشفت في تصريحات صحفية عن تفاصيل وكواليس أغنيتها البدوية اللبنانية الجديد “ما حد يحس بالعاشق”. وعبّرت عن سعادتها بحفاوة استقبال الجمهور السعودي أثناء تواجدها في حفلها الأخير بموسم الرياض، وغيرها من التفاصيل.

وقالت ديانا: “أسعدني نجاح أغنية “جمالو” بين الجمهور المصري والعربي. وجديدي أغنية بدويّة لبنانية تحمل عنوان “ما حد يحس بالعاشق”، وانتهيت من تصويرها بطريقة الفيديو كليب وستعرض خلال أيام قليلة”.

وعن إصداراتها الفنية المقبلة قالت “حداد”: “هناك أغنيات منفردة وبنفس الوقت أقوم بتجهيز ألبوم غنائي من إنتاج روتانا ولكن سأعتمد خلال الفترة المقبلة على الأغنيات السيغل لحين تجهيز الألبوم”.

أمّا عن إمكانية مشاركتها في عمل تمثيلي بالمستقبل القريب، قالت: “كل شيء وارد وتعتمد على طريقة العرض أو السيناريو. ولذلك لو يوجد عرض مناسب أهلا ً وسهلاً”.

مع إقتراب يوم عيد الحب أشارت ديانا حداد إلى “أنه يوم من الأيام التي تزرع وتساهم في بث المحبة، على الرغم من أنني أنظر لجميع أيام السنة بطاقة إيجابية وتفاؤل وأزيد عليها المحبة للناس للأسرة وللتسامح بين الاديان والشعوب. وختاماً أدعو الجميع للإستماع للأغنيتي الجديدة “ماحد يحس بالعاشق” لما تحمله من كلمات يلمسها كل محب”.