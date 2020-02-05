روبرت باتينسون أكثر النجوم وسامة وإليكم معايير الاختيار

متابعة بتجــــــــرد: نشرت صحيفة ذا صن الإنكليزية، نتائج دراسة صنفت جاذبية مجموعة من أشهر نجوم العالم، بناء على ما سمته “مقياس الكمال الجسماني”، والذي يعتمد على النسبة الذهبية اليونانية للجمال “فاي”، أو Phi، التي تحدد مدى وسامة وجاذبية الشخص، بناء على قياسات ملامح الوجه، والمسافة بين العينين والأنف والشفتين.

ووفقاً للدراسة، تربع النجم الإنكليزي روبرت باتينسون، على رأس قائمة أكثر الرجال إثارة ووسامة في العالم، إذ حصل على نسبة 92.15% وفقاً لـ”فاي”، والتي يعود أساسها للحضارة الإغريقية. وبموجب “فاي”، كلما تقترب نسب الوجه، أو الجسم، إلى الرقم 1.618، يكون صاحبها أقرب للكمال.

وقال الدكتور جوليان دي سيلفا الذي يقوم بإجراء الدراسة سنوياً، إن روبرت باتينسون استحق أن يحتل صدارة الترتيب، بسبب تمتعه بسمات وجه كلاسيكية، كما زاده الفك المنحوت جمالاً.

وتراجع النجم العالمي جورج كلوني، الذي فاز باللقب العام السابق، للمركز الخامس في القائمة، بعد أن أثرت علامات التقدم في السن على ملامحه. فوفقاً لدي سيلفا، فإن حجم وجه كلوني صار أصغر، وحصل على نسبة 89.91%، على الرغمن من أنه أكبر النجوم سناً في هذه القائمة.

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وبين روبرت باتينسون وجورج كلوني، جاء البريطاني هنري كافيل، في المرتبة الثانية، بنسبة 91.64%، فيما جاء برادلي كوبر ثالثاً بنسبة 91.08%، وبنسبة 90.51%، احتل براد بيت المركز الرابع.

أما المراكز الأربعة الباقية، فاحتلها على الترتيب هيو جاكمان، بنسبة 89.64 ٪، ديفيد بيكهام بنسبة 88.96 ٪، كاين ويست 87.94 ٪، وفي المرتبة الأخيرة جاء النجم ريان جوسلينغ بنسبة 87.48٪

ويشار إلى أن النسبة الذهبية (فاي)، كانت مرجعاً للعديد من المبدعين على مر العصور، ومن بينهم الرسام الشهير ليوناردو دا فينشي، والرسام سلفادور دالي، كما أشارت بعض الأبحاث إلى أن النسبة الذهبية كانت أساساً اعتمد عليه مهندسو مبنى “البارثينون” في أثينا، الذي بُني في القرن الخامس قبل الميلاد.

ووفقاً للنظرية نفسها، تم اختيار عارضة الأزياء العالمية الشهيرة بيلا حديد، لتكون أكثر نساء العالم جمالاً لعام 2019، بنسبة وصلت إلى 94.35%، بعد قياس المسافات بين تفاصيل وجهها، ومطابقتها النسبة الذهبية اليونانية، فيما ضمت القائمة أيضاً كلاً من بيونسيه في المركز الثاني، و آمبر هيرد في المركز الثالث.