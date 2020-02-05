كارول سماحة.. الأحد منحكي

متابعة بتجـــــــــرد: تحلّ النجمة اللبنانية كارول سماحة ضيفةً على الحلقة الأولى من برنامج “الأحد منحكي” مع الإعلامية جسيكا عازار عبر شاشة “ام تي في” اللبنانية، وذلك مساء الأحد المقبل في 9 شباط/فبراير الجاري.
وبدأت “ام تي في” بث الإعلان الدعائي الخاص بالبرنامج الذي يتناول قضايا المجتمع اللبناني، وسط ترقب شديد من جمهور كارول سماحة لمعرفة تفاصيل الحلقة المنتظرة.
كارول سماحة تُعرف بآرائها الصريحة فيما يتعلّق بالقضايا السياسية والإجتماعي التي تعني الناس، وتحديداً تلك التي تتعلق بشكل مباشر في البلدان العربية، وهو ما تعبّر عنه بشفافية من خلال منشوراتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فما هي المواضيع التي ستطرّق إليها ببرنامج “الأحد منحكي” في ظلّ الأوضاع المتوترة المسيطرة على لبنان؟
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