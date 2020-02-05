شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الالتهاب الرئوى.. نادية لطفى آخر الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد معاناة مع المرض رحلت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، صاحبة النظارة السوداء، عن عمر يناهز الـ 83 عاماً، بعد صراع مع مرض الالتهاب الرئوى الحاد، حيث انتقلت على إثره للعناية المركزة بأحد المستشفيات، ونستعرض خلال هذا الفيديو المعلوماتى مرض نادية لطفى وأعراضه وعلاجه، وفقاً لما ذكره موقع "Medical news today"

- الالتهاب الرئوي هو التهاب في الرئتين يبدأ عادةً بعدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية

- يحدث عند الشباب والأصحاء.

- أكثر خطورة لكبار السن والذين يعانون من ضعف المناعة.

- الالتهاب الرئوي والأنفلونزا السبب الرئيسي الثامن للوفاة في الولايات المتحدة.





- أعراض مرض نادية لطفى

- تشبه الأعراض الأولى أعراض البرد أو الأنفلونزا.

-سعال

-البلغم بلون الصدأ أو الأخضر.

-السعال من الرئتين.

-حمى.

-التنفس السريع وضيق التنفس.

- قشعريرة.

-ألم الصدر الذي عادة ما يزداد سوءًا عند أخذ نفس عميق.

-نبضات سريعة.

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-التعب والضعف.

-قيء و غثيان.

-إسهال.

-التعرق.

-صداع الرأس.

-ألم عضلي.

-الارتباك أو الهذيان، وخاصة في كبار السن.

-لون الجلد أرجواني أو أزرق.

- علاج الالتهاب الرئوى

- العلاج يعتمد على نوع وشدة الالتهاب الرئوي.

- علاج أنواع البكتيريا من الالتهاب الرئوي بالمضادات الحيوية.

- الالتهاب الرئوي الفيروسي يعالج بالراحة والسوائل.

- علاج الأنواع الفطرية من الالتهاب الرئوي بالأدوية المضادة للفطريات.