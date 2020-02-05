هل يدخل كريستيانو رونالدو عالم السينما وينافس نجوم هوليود بعد الاعتزال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الأربعاء نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ 35، وفي رصيده العديد من الإنجازات والأرقام القياسية الذي حققها في مسيرته الكروية بالإضافة لشعبيته الكبيرة حول العالم مثلما يظهر في أرقام متابعته عبر كل حساباته علي السوشيال ميديا وتحديدًا موقع إنستجرام الذي احتفل مؤخرًا باحتلاله لقب الأكثر متابعة علي الموقع متفوقاً علي كل المشاهير بمختلف المجالات سواء كانت سينما أو رياضة وغيرها.

رونالدو الذي يحظى بجماهيرية عريضة حول العالم ربما يتساءل كثيرون مع كبر سنه حول الخطوة الذي سيتخذها بعد قرار اعتزال كرة القدم وما إذا كان سيتجه لعالم التدريب أم استغلال ثروته الباهظة في امتلاك نادي علي غرار ديفيد بيكهام.

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كريستيانو رونالدو

ولكن ما لا يعلمه كثيرون هو احتمالية دخول النجم البرتغالي عالم السينما من أوسع أبوابه خاصة مع شعبيته الكبيرة ووسامته الذي يتمتع بها ما يؤهله لمنافسة نجوم هوليود، خاصة أن مهاجم فريق ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي كشف عن رغبته الشخصية في اقتحام عالم السينما عقب اعتزاله كرة القدم في السنوات المقبلة وذلك علي هامش مشاركته في مؤتمر دبي الدولي الأخير حيث أكد وقتها أنه دوماً ما يريد التعلم وتطوير نفسه، وبالتالي يريد تعلم مجالات جديدة في حياتي مثل كيفية تمثيل فيلم سينمائي.



رونالدو

جدير بالذكر أن نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو لعب بقميص العديد من الأندية خلال مشواره حيث بزغ نجمه من بوابة فريق سبورتنج لشبونة ثم منه إلي مانشستر يونايتد ليتألق ويفوز بثلاثة ألقاب دوري إنجليزي ودوري الأبطال مرة واحدة بجانب العديد من البطولات الأخرى أضاف لها كثيرًا حين لعب بقميص ريال مدريد وتحديدًا بإنجاز الفوز بأربع بطولات دوري أبطال أوروبا مع الملكي ثم الفوز العام الماضي خلال موسمه الأول ببطولة الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.