شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. لماذا رفض فاروق الفيشاوى العلاج الكيميائي وفضل علاجا آخر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الأربعاء مع ذكرى ميلاد للنجم الراحل فاروق الفيشاوي، الذي يعد أحد أهم نجوم الفن المصرى، بعدما وضع بصمة على كل الأدوار التي لعبها بفضل موهبته الكبيرة التي تجلت خلال أعماله، سواء فى السينما أو الدراما التليفزيونية.

فاروق الفيشاوي الذي توفى منذ عدة أشهر إثر صراع مع مرض السرطان، والذي قاومه بكل قوة منذ الإعلان عنه علي منصة مهرجان الإسكندرية السينمائي دومًا ما كان يظهر بكل قوته أينما حل منذ إعلانه عن الإصابة بالمرض ليظل في أعين محبيه وجمهوره الولد الشقي أينما كبر في السن ومهما واجه من أزمات.

وخلال آخر حوار للنجم الراحل فاروق الفيشاوي كشف عن سبب عدم تعاطيه العلاج الكيميائي، كما تطرق خلال نفس الحوار إلى كرهه الشديد للصورة الذي اعتادت البرامج والإعلانات ظهور مصابي السرطان بها في غاية المرض، وتمني اختفاء هذا الأمر تمامًا من المجتمع المصري، ووصف ذلك بأنها متاجرة بآلام الناس مؤكدًا ضرورة ظهور مصابي المرض بصورة أكثر إنسانية مما يتم ظهورهم بها.

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هذا وقد أحيت الإعلامية بوسي شلبي صباح اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل فاروق الفيشاوى، الذى ولد في مثل هذا اليوم 5 فبراير عام 1952، حيث نشرت له صورة تجمعه بالفنانة الراحلة نادية لطفى عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت بوسى شلبى على الصورة قائلة "اليوم 5 فبراير عيد ميلاد فاروق الفيشاوى ماتنسوش تدعو له وأسألكم الفاتحة للغاليين #زمن_الفن_الجميل".

وكان الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا يوم 25 يوليو عام 2019، بعد صراع قصير مع مرض السرطان، بعد تاريخ حافل بالإنجازات والأعمال الفنية المميزة وقد حفر اسمه فى سجل تاريخ السينما المصرية كفنان له بصمة خاصة، وخلال رحلته الفنية، كان له رفقاء المشوار يبادلونه حبا بحب، ويشاء القدر أن يقوم الفيشاوى بتقديم واجب العزاء فى ثلاثة من رفقاء المشوار، فى نفس عام رحيله.

وولد فاروق الفيشاوى فى 5 فبراير عام 1952، فى محافظة المنوفية في مصر، كانت عائلته تعتبر من العائلات الارستقراطية بذلك الوقت لشدّة غناها وسيطرتها، كان للفيشاوي ثلاثة إخوة ذكور وشقيقتين، كبيرهم كان "رشاد" والأصغر هو "فاروق".