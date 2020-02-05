شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رسائل أصالة ورابح صقر لـ تركى آل الشيخ بعد إجرائه عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان السعودى الكبير رابح صقر، عن تمنياته بالشفاء، لتركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بعد إجرائه لعملية جراحية، لإزالة ورم فى نيويورك الأمريكية.

وقال الفنان رابح صقر فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "ترجع لأهلك وأنت بألف صحة وعافية".



رابح صقر

فيما غردت الفنانة الكبيرة أصالة متمنية الشفاء العاجل لرئيس هيئة الترفيه السعودية، وغردت عبر تويتر: "ألف سلامة على قلبك يا أبو ناصر.. وترجع لوطنك سالما معافى".



أصالة

فى أول ظهور للمستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، بعد العملية الجراحية التى أجراها فى نيويورك لإزالة ورم، وتوجه بالشكر إلى كل من سأل عنه خلال الفترة الماضية.

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وقال تركى آل الشيخ من خلال الفيديو: "أشكر كل من سأل عني وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان.. أنا بخير وأعود للسعودية خلال أسبوعين.. وحشتوني ومكانكم جميعاً في القلب."

يشار إلى أن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل مستشفى new york presbytrrian - weill cornel، بولاية نيويورك الأمريكية.

ومن ناحية آخرى، كشف "آل الشيخ"، عن كلمات أغنية جديد، للنادى الأهلى، وعلق عليها قائلاً: "أغنية قريبًا"، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال تركى آل الشيخ، إنه أجرى اتصالاً بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وأبدى رغبته في رصد مكافأة خاصة للفريق حال الصعود لدور الثمانية فى دورى أبطال إفريقيا، حيث كتب عبر "فيس بوك": "أجريت اتصالا بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على الفريق قبل لقاء الهلال السودانى الشقيق يوم السبت، وأبديت رغبتى فى رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفنى لتحفيزهم قبل المباراة، وأكد على توافقنا فى هذا الأمر لكن بعد الصعود بإذن الله".

وأكد رئيس هيئة الترفيه السعودية، أنه أجرى اتصالا مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، موضحا أنهما تبادلا الأحاديث الودية والاتفاق على لقائه عند عودته من رحلة العلاج، حيث كتب على صفحته الرسمية على فيس بوك: "أجريت اتصالا مهما بالأخ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، تبدلنا فيه الأحاديث الودية واتفقت على لقائه عند عودتى من رحلة العلاج إن شاء الله".