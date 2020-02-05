تراند اليوم : نجوم 2019 .. عبدالله عبد العزيز يصدر أغنية “عطني فرصة”

أطلق الفنان السعودي ونجم ستار أكاديمي “عبدالله عبدالعزيز” أغنية جديدة بعنوان “عطني فرصة” من كلمات الشاعرة نون، ألحان تركي الشريف، توزيع رمسن جورج.

وقد طُرحت الأغنية على قناة صولو إف إم على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، وحققت نسبة مشاهدة عالية بعد أيام قليلة من طرحها.

ويقول مطلع الأغنية “عطني فرصة اشرح اللي صار، لا تتهمني قبل تسمع موقفي، إفهم إنه شي طبيعي لو أغار، ما يغار إلا حبيب لك وفي”.

يُذكر أن الفنان عبد الله عبد العزيز حقّق نجاحات متواصلة منذ بداية عام 2019 الذي شهد بزوغ نجمه و اصبح من نجوم الصف الاول .