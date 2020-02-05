تراند اليوم : لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا و تكشف صدرها – إتفرج

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة لها.

وتألقت لاميتا بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية بدى كت باللون الابيض ونسقت معه بجاكيت، وقبعة انيقة ونظارة شمس.

وظهرت فى الصورة وهى جالسة على السيارة، مع ايس كريم وهو ما جعل إطلالتها مثيرة للجدل.

واعتمدت في صورتها على وضع الماكياج الذى ابرز ملامحها بشكل واضح لكنها ركزت على إبراز العيون بشكل متميز.

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يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم “عمر وسلمى 3” وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

شاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده”.

وكانت لاميتا فرنجية قد شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.