الصورة الأولى لـ ماغي بو غصن ومكسيم خليل من كواليس “أولاد آدم”

نشرت النجمة ماغي بو غصن بالتزامن مع النجم مكسيم خليل الصورة الاولى من كواليس تصوير مسلسل “أولاد آدم” الجاري تصويره في لبنان تحت ادارة المخرج الليث حجو وانتاج شركة ايغل فيلمز.

وعلّق كل من النجمين على الصورة بجملة موحدة وهي: “مسلسل “أولاد آدم” يُشبه هذا الزمن”.

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وكانت ماغي قد اعتمدت في العمل، الذي تؤدي فيه دور قاضية تواجه ملفات شائكة وكبيرة، قصة شعر قصيرة تماشياً مع الدور الذي تلعبه.

المسلسل، الذي سيعرض في رمضان 2020، يضم نخبة من النجوم هم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول عبود، رانيا عيسى وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو.

العمل هو مسلسل دراميّ تراجيديّ اجتماعيّ، يعكس الواقع المعيشي الذي يعصف بالعائلات العربية، ويقدم لصراعات كبيرة وقصص واقعية في إطار دراميّ مشوّق جداً.