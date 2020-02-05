إيهاب شعبان يظهر مختلفا في "العودة".. ويدهش الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرضت أمس الثلاثاء الحلقة الثالثة من مسلسل "العودة" الذي يضم عددا من نجوم لبنان وسوريا أبرزهم، نيكولا معوض، دانييلا رحمة، والفنان السوري إيهاب شعبان.

وأبدى الجمهور العربي حماستهم منذ بدء تداول اسم شعبان في المسلسل، بسبب دوره المميز الذي قدمه في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "مسافة آمان" بشخصية مروان.

ومع بدء عرض حلقات "العودة" انتظر الجمهور رؤية شعبان ومعرفة طبيعة دوره في العمل، ليتفاجأ بشكل شعبان المختلف بسبب حلق شعره؛ ما جعله يبدو مختلفا بشكل كبير، حتى أن الكثير من المتابعين لم يستطيعوا التعرف عليه، وعبروا عن اندهاشهم عند معرفتهم أنه صاحب شخصية "يوسف في العمل".

وظهر شعبان بشكل مختلف تماما، حتى في طريقة حديثه، كما أن اللوك الذي اختلف فيه ليس فقط بتسريحة شعره، بل أيضا بستايله وطبيعة الدور التي حولته لشخصية مُغايرة قدمها بشكل لافت وأعطاها تفاصيل جديدة، وهو ما يؤكد أنه فنان موهوب وسيصبح من نجوم الصف الأول.

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ويجسد إيهاب شعبان في مسلسل "العودة" دور يوسف حبيب نسيم السابق "دانييلا رحمة" والتي تتركه وتسافر بشكل مفاجيء، لتعود بعد 7 سنوات بسبب تعرض والدها لحادث سير ودخوله في غيبوبة، لتكتشف أن يوسف ارتبط بفتاة تدعى سحر، لكن يبدو أن يوسف ما زال يكن بعض المشاعر لنسيم. كما أنه فور عودتها تقع حوادث غريبة لصديقاتها، حيث تتعرض اثنتان منهما للقتل.

وخلال الحلقات تتضح بعض التفاصيل حول سفر نسيم المفاجيء قبل 7 سنوات وهو هروبها من قضية معينة تورطت فيها بجانب صديقاتها الـ 4؛ ما يثير التساؤلات حول مصير بقية الفتيات وهل سيتعرضن هن الأخريات للمصير ذاته.

وبالعودة إلى الفنان إيهاب شعبان، فقد استطاع لفت الأنظار إليه حتى اللحظة بشخصية يوسف، ويتوقع أن يحمل دوره المزيد من المفاجآت، لا سيما أن العمل حتى هذه اللحظة يحظى بنسبة مشاهدة جيدة.