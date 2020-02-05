ترشيح محمد الشرنوبي لبطولة فيلم "لا كاسا دي بابيل"

ينتهي السيناريست كريم ماهر، من كتابة من سيناريو فيلمه الأول، والذي يحكي عن تكوين عصابة إلكترونية متخصصة في سرقة البنوك، على طريقة المسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابيل" والذي لقى متابعة كبيرة على مستوى العالم.

وتدور قصة الفيلم عن تجمع مجموعة من الشباب على السوشيال ميديا لسرقة الحسابات البنكية، وتطرق الأمر للتجمع واختراق سيستم بنك والسيطرة عليه بالكامل بعد إغلاق جميع أفرعه على مستوى العالم، والبدء في المساومة بين إدارة البنك والعصابة.

وقال كريم ماهر، إنه يعقد خلال الأيام الجارية، جلسات عمل مكثفة، ومن المقرر أن يعرض دور البطولة على الفنان محمد الشرنوبي، مع مجموعة من الشباب خلال الفيلم.

وأكد كريم ماهر، أن فكرة الفيلم جاءت اثناء كتابة الكتاب الخاص به "أمن حسابك"، ولاقى دعم كبير من المقربين له بعد سرد السيناريو بالكامل، مشيرا إلى أنه من المتوقع طرحه في عيد الأضحى المقبل، بعد الانتهاء من كافة الأمور.

وأوضح كريم ماهر، أن فكرة فيلمه بعيدة تماما عن سيناريو المسلسل الإسباني الشهير، والذي يدور عن قيام "البروفيسور" الغامض بتشكيل أكبر عملية سطو في التاريخ، مشيرا إلى أن الفيلم الخاص يصنف كأفلام الإثارة.

وكان كريم ماهر قد طرح كتاب "أمن حسابك"، والذي يناقش خطورة تعرض الحسابات على السوشيال ميديا للاختراق، كونه خبيرًا في الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي.

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وجاءت فكرة كريم ماهر بتأليف الكتاب، في ظل أنشار السوشيال ميديا بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وترتب على ذلك انتشار السرقات باختراق الهواتف الشخصية ومعرفة أماكن احداثيات الشخص عبر GPS وغيرها من الحيل المختلفة.

ويتحدث الكتاب عن كيفية تأمين الحسابات الشخصية، وشرح الخطوات التي يحتاجها كل فرد لتأمين نفسه من خطر الاختراق، والاستفاضة عن الطرق والحيل المختلفة التي يستغلها المخترقون لإسقاط الضحية، وطرح عدد من التعليمات للتصدي لأي شخص يحاول اختراقات الحسابات المختلفة.

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