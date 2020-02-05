أحمد سعد يوجه رسالة إلى تامر عاشور

القاهرة - لايف استايل نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وظهر الفنان احمد سعد برفقة المطرب تامر عاشور، وعلق احمد سعد على الصورة قائلًا: «انا وصديقي الفنان العبقري والإنسان الحبيب الي قلبي». ونالت الصورة اعجاب كبير من متابعى أحمد سعد وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: «منور الدنيا كلها، ارزاي معملتوش شغل مع بعض "بحبكوا اوي». وطرح أحمد سعد في الفتره الأخيرة فيديو كليب أغنيته الجديدة " مامي كوسا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، من إخراج أحمد القيعي وإنتاج شركة The basement records Advertisements والأغنية من ألحان أحمد سعد وإسلام كنكه وخالد عصام الدين ومن كلمات إسلام كنكة، وحققت الأغنية ٦ ملايين مشاهدة حتى الآن. قد يهمك أيضا: أحمد سعد يهدي الشرطة في عيدها أغنية “يا بلادي” أحمد سعد وحسن الشافعي يطرحان "مامي كوسا"

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