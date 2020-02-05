نوال الزغبي تخطف الأنظار

القاهرة - لايف استايل
نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت نوال الزغبى بإطلالة كاجوال خطفت بها أنظار متابعيها مرتدية ملابس رياضية تتناسب مع رشاقتها وعلقت عليها: "حان الوقت للتركيز على ما يهم".
ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى نوال الزغبي، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:
بلدي كل شيء
يا رشاقتك
نوال القمر الصغير
أحلى وأرق وأجمل نوال
وكانت نوال الزغبي أحيت عددا من حفلات العام الماضي، منها حفل غنائي بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وحققت نجاحًا كبيرًا، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها بالمملكة، وشاركها الغناء في هذا الحفل الفنان عبد الله الرويشد، والثانية فى القرية العالمية بدبى وسط حضور جماهيرى كبير الذين استقبلوها بحفاوة كبيرة.
من ناحية أخرى، شاركت نوال مع أصالة، ونجوى كرم، ودينا، فى أحد عروض الأزياء، بأسبوع الموضة فى باريس، وقد حرصت النجمات على مشاركة جمهورهن على العروض والأزياء التى كانت تشارك فى أسبوع الموضة.
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