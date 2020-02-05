انهيار فيفي عبده في جنازة نادية لطفي

انهارت الفنانة فيفى عبده، بالبكاء عقب تشييع جنازة الفنانه نادية لطفى والتي وافتها المنية أمس بعد صراع مع المرض .

وشهدت الجنازة حضورعدد من الفنانين ، كما حرص نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي وإلهام شاهين ورجاء الجداوي على التواجد في الجنازة.

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