ابنة تامر حسين تحتفل بعيد ميلادها مع عمرو دياب

نشر الشاعر تامر حسين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة تجمع ابنته ليان بالهضبة عمرو دياب في الاستديو احتفالا بعيد ميلادها. وعلق تامر حسين على الصورة قائلا: "احلى واغلى عيد ميلاد ليان.. صورة مع حبيبى الغالى الفنان عمرو دياب.. دخلتى التاريخ يا ليان من أوسع أبوابه أحلى صباح مع الهضبة".

نشر الشاعر تامر حسين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة تجمع ابنته ليان بالهضبة عمرو دياب في الاستديو احتفالا بعيد ميلادها.

وعلق تامر حسين على الصورة قائلا: "احلى واغلى عيد ميلاد ليان.. صورة مع حبيبى الغالى الفنان عمرو دياب.. دخلتى التاريخ يا ليان من أوسع أبوابه أحلى صباح مع الهضبة".

وتعاون تامر حسين مع عمرو دياب في البوم "انا غير" من خلال اغنية "يوم تلات"، وسبق وقدم 40 اغنية لعمرو دياب بدأها في عام 2009 بأغنية "وياه"، التي اختيرت أفضل أغنية فى إفريقيا فى العام نفسه، وحتى آخر ألبوماته الغنائية "أنا غير". وتعاون تامر حسين مع عمرو دياب في البوم "انا غير" من خلال اغنية "يوم تلات"، وسبق وقدم 40 اغنية لعمرو دياب بدأها في عام 2009 بأغنية "وياه"، التي اختيرت أفضل أغنية فى إفريقيا فى العام نفسه، وحتى آخر ألبوماته الغنائية "أنا غير".

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