"حزلقوم" يتصدر تريند تويتر

تصدر انطلاق أحدث إصدارات كايرو شو مسرحية حزلقوم للنجم احمد مكي التريند بموقع تويتر، وذلك في أعقاب الإعلان عن انطلاق أول عروضها الأربعاء بالعاصمة السعودية ضمن فعاليات شتاء الرياض. مسرحية حزلقوم إخراج كريم سامي، ويشارك مكي البطولة نخبة من نجوم الكوميديا علي رأسهم بيومي فؤاد، محمد سلام، سليمان عيد، ميرنا جميل. قد يهمك ايضاً: أحمد مكي يكشف سر شخصي عن أحدث أغنياته "أغلى من الياقوت" كواليس "أغلى من الياقوت" وتأثر أحمد مكي بسبب التفكك الأسري

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