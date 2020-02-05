زياد برجي يتجاوز 2 مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة أنا وياك

حققت أغنية "أنا وياك" للفنان اللبناني زياد برجي 2 مليون 400 ألف مشاهدة بعد مرور 6 أيام على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب. وقدم زياد برجي مشاهد رومانسية جريئة خلال الكليب مأخوذة من مشاهد فيلمه الجديد يوم أه ويوم لا. الأغنية من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة.

وتقول كلمات الأغنية :"أنا وياك أنا وياك على الحلوة وعلى المرة

وإذا مني زعلت مرة ما فيي عيش

حبيبي أنا على طول بفكر فيك وبتحكيني وبحكيك

منك ما بزعل أنا ولا بقبل حدا غيري يحبك Advertisements قد يهمك أيضا: أدهم نابلسي يتألق علي مسرح "كايروفيستيفال" والآلاف يرددون أغانيه جورج وسوف يعتلي المسرح بعد شائعة وفاته ويفرح جمهوره

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