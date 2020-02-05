الفنانون يشيعون جثمان نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي

شيع العشرات، منذ قليل، جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري عقب أداء صلاة الجنازة عليها.

وتوجهت أسرة الفنانة الراحلة إلى مقابر الأسرة لدفنها مع عدد من الحضور من بينهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنانة دلال عبدالعزيز، والفنانة فيفي عبده، والإعلامي وائل الإبراشي.

كما حضرت الفنانة ميرفت أمين، وغادة نافع، وبوسي، والإعلامية بوسي شلبي، وخالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية.

يذكر أن نادية لطفي، رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 83 عامًا.

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النجمة الراحلة من مواليد 3 يناير 1937، وتعتبر من أهم النجمات في تاريخ السينما المصرية، إذ قدمت عددا من الأعمال الهامة أبرزها "أبي فوق الشجرة"، "الناصر صلاح الدين"، "النظارة السوداء"، وغيرها.

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