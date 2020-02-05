"لص بغداد" يقترب من 20 مليون جنيه بعد أسبوعين بدور العرض

يتنافس فيلم "لص بغداد"، مع عدد من الأفلام هي "الفلوس"، "دماغ شيطان"، "يوم وليلة"، "بنات ثانوي".

وقد تم طرح الفيلم بالسينمات، منذ أسبوعين، ليحقق حتى الآن إيرادات قدرها 19 مليون 96 ألف 911 جنيه، واحتل منذ طرحه بدور العرض المركز الأول في شباك التذاكر.

فيلم "لص بغداد" يدور في إطار أكشن كوميدي، وهو من بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، أمينة خليل، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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