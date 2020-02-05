تعرف علي هدية عمرو دياب في عيد ميلاد ابنة تامر حسين

شارك الشاعر تامر حسين جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مجموعة صور ظهر فيها برفقة ابنته ليان والهضبة عمرو دياب، داخل الاستوديو.
وعلق "حسين"، على الصور قائلًا: "أحلى وأغلى هدية فى عيد ميلاد ليان، صورة مع حبيبى الغالى الفنان عمرو دياب، دخلتى التاريخ يا ليان من أوسع أبوابه، أحلى صباح مع الهضبة".
وتعاون تامر حسين مع عمرو دياب في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، على مدار مشواره الفني من بينها يتعلموا وباين حبيت وغيرها.
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