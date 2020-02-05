تفاصيل حفل تامر حسني في السعودية

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة المغني الأمريكي "إيكون". ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 27 فبراير، على أرض ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية . الماضي، وتربَّع على عرش الإيرادات السينمائية بأرباح وصلت إلى أكثر من 41 مليون جنيه، الفيلم من بطولة: خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلَّام، من قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ومن إخراج سعيد الماروق. قد يهمك ايضاً: Advertisements إيرادات "الفلوس" لتامر حسني تصل لـ27 مليون جنية تامر حسني يحضر العرض الخاص لـ"الفلوس" في جدة

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