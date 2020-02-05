محمد الشرنوبى وراندا رياض يستعدان لحفل زفافهما فى الجونة

يستعد الفنان محمد الشرنوبى وخطيبته راندا رياض، لإقامة حفل زفافهما بعد مرور عدة أشهر على خطوبتهما، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء، وقالت راندا رياض لـ"اليوم السابع"، إن حفل الزفاف الخاص بهما سوف يكون قريبا جدًا في الجونة، مشيرة إلى أنها تستعد له الآن، وتقوم بالتحضيرات التى تسبق الزفاف، حيث تواجدت مؤخرا في لبنان مع الاستايلست اللبناني خليل الزين، من أجل إختيار فستان الحفل. ومن المتوقع أن يشهد حفل الزفاف حضور العديد من نجوم الفن بسبب شعبية الثنائي داخل الوسط الفني حيث تجمعهم علاقات قوية مع كبار النجوم، كان الفنان محمد الشرنوبى قد احتفل منذ عدة أشهر بخطوبته على راندا رياض، وجاء الخبر بشكل مفاجئ، الأمر الذى جعله مفاجأة لكل متابعيه، خاصة وأنه لم يعلن إطلاقا عن هذه العلاقة. يذكر أن الفنان محمد الشرنوبى يٌعرض له حاليا فى السينمات فيلم "بنات ثانوى"، وهو من بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، تدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات فى الثانوية العامة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.

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