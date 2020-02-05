نادية لطفي توارى الثرى بجوار ماجدة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: دُفِنَت الفنانة القديرة نادية لطفي بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر إلى جانب مدفن الفنانة القديرة الراحلة ماجدة بقرار اتخذه نجلها الوحيد أحمد البشاري.



وأقيمت الصلاة على جثمانها بمسجد مستشفى المعادي، بحضور عدد كبير من النجوم تقدمهم نقيب الممثلين المصريين الدكتور أشرف زكي، مستشار وزيرة الثقافة للسينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل، إلهام شاهين ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، فيفي عبده، بوسي شلبى، منير مكرم، والمخرج مجدى أحمد علي، علماً أن النجمات اللواتي كن على علاقة صداقة بالراحلة غلبتهن الدموع بشدة في لحظة وداعها.

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وكانت الراحلة قد أسلمت الروح صباح أمس الثلثاء في الرابع من فبراير بعيد شهرٍ واحد من عيد ميلادها الـ 83، بعد رحلة عطاء في الفن والعمل الانساني والاجتماعي والنضال العروبي دفاعاً عن قضية فلسطين. علماً أنها تلقت تكريماً في عامها الأخير من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قلدها ميدالية ودرع تقدير لنضالها.

كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قد أهداها كوفيته تقديراً لنضالها إلى جانب الشعب الفلسطيني خلال زيارتها إلى مخيماتهم في لبنان.