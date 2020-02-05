شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة بشرى: أختى فى البيت تعانى حساسية مزمنة ولا حقيقة لإصابتها بـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة "يارا" شقيقة النجمة بشرى إن شقيقتها لا تزال في المنزل تحت إشراف الأطباء، حيث تخضع لجلسات محلول ومضادات حيوية ضد الحساسية، موضحة أن شقيقتها تعانى من حساسية مزمنة وأن الأطباء منعوها من الحركة وفرضوا عليها الراحة التامة.

بشرى وأوضحت يارا لـ الخليج 365 أن بشرى مريضة حساسية موسمية، ولكنها تلك المرة جاءتها مع التهاب في الشعب الهوائية مع بوادر التهاب رؤي. Advertisements ونفت السيدة "يارا" أن يكون ما تتعرض له بشري هو اشتباه في حالة إصابة بفيروس كورونا، خاصة وأنها عادت من السفر مؤخرا، موضحة أن تلك الحالة هي حالة مرضية مزمنة وتطورت لعدم علاجها في الوقت المناسب، نافية أن تكون أعراض إصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن بشرى عادت من الخارج يوم 26 يناير الماضي وكانت بصحة جيدة.

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