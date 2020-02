شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة عمر الحريرى ترد على أغنية "عشان تبقى تقولى لأ".. وتميم يونس: أحلى رد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت بيريهان عمر الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريرى على أغنية "عشان تبقي تقولى لأ" لـ تميم يونس، التى أحدثت جدلا كبيرا بعد إطلاقها، حيث أطلقت بيريهان أغنية "عشان كدة قولت لأ"، منذ يومين والتى حققت أكثر من 35 ألف مشاهدة حتى الآن.

وتقول بيريهان فى الأغينة :" بتجر رجلي ببيتزايا و حمام بتكييف .. و تزووم و تبرق و بتعمل قال يعني مخيف.. طباهدي حبيبي تعالي صرحني و متخبيش.. حصل ايه في طفولتك خلاك تبقى مريض و عنيف.. دا فكرها سيبه و انا دايبه و هموت عليه.. كان يوم اسود لما قابلتك و طلبت لاتيه.. و جيبلي عسيلي بيلومني و يقولي ليه".

وقابل تميم يونس الأغنية بترحيب، حيث أعاد نشرها عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها قائلا :" مجهود رهيب، احلى رد إلى الآن".

ولم تكن أغنية بيريهان الرد الأول على أغنية "سالمونيلا"، بعد النجاح الكبير الذى حققته، ولكن سبقها أغنية معد الفيديوهات الساخرة أحمد بسيوني وهى بعنوان "سندريلا". ونشر بسيوني، الذي يحظى بشعبية كبيرة عبر منصات السوشيال ميديا، الأغنية الجديدة التي بلغت مدتها 1:50 عبر حسابه الشخصي ، ليحظى بإعجاب الكثيرين من متابعيه، ونجح فى لفت الانتباه بسبب الشكل الساخر الذي ظهر عليه وهو يتراقص على ألحان أغنيته.

وعلى سياق متصل، وضعت إدارة "فيس بوك" تنويها عن أغنية "سالمونيلا"، لتميم يونس يفيد بأن هذه الأغنية قد تحمل محتوى "قاسى"، ولم يعد كليب الأغنية متاحا على "فيس بوك"، بمجرد المرور عليه، حيث وضعت إدارة فيس بوك جملة "This video may contain cruel or insensitive content"، ما يعنى أن إدارة فيس بوك، اعتبرت الأغنية تتضمن محتوى "مؤذى وقاسى".