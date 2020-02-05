شكرا لقرائتكم خبر عن نيشان ينشر فيديو لسرقة لص أحذية مصلين من مسجد.. ويعلق: أَستَغْفِرُ الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الإعلامي اللبناني نيشان، مقطع فيديو لشخص يسرق أحذية من المسجد على حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، اليوم الأربعاء، حيث أظهر الفيديو أحد الأشخاص قد استغل لحظة انشغال المصلين في أداء الصلاة وقام بسرقة بعض الأحذية داخله ملابسه وهرع من المسجد بصورة سريعة ولكن التقطته الكاميرات داخل المسجد، وعلق الإعلامى نيشان على الفيديو قائلا: "هو يَسرُق الأحذِيَة وَهُم يُصَلّون.. هُنا تقول: أَستَغْفِرُ الله".

وبالأمس، نعى الإعلامي اللبناني نيشان الفنانة القديرة نادية لطفي بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وكتب على حسابه قائلا: "زادَت على زَمَنِها الجميل جمالًا. اليوم غابَت وَسِحرُها باقٍ.ناديا لطفي... رَحَلَت. البقاء لله".



لص يسرق الاحذية

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ونيشان إعلامى لبنانى من أصل أرمنى، يحمل شهادة الثانوية ولم يتلق أى تعليم جامعى، تخرج من استوديو الفن للمخرج سيمون أسمر سنة 1996، توفى والده فى فترة التى كان خلالها بدبى، بدأ مشواره الإعلامى من خلال محطة زى أرابيا عام 1993 حيث قدم عدة برامج منها برنامج مسابقات، استطاع كسب جماهيرية لأسلوبه المتميز فى التفاعل مع الجمهور العربى.

شارك نيشان فى تقديم عدة مهرجانات عالمية منها حفل اختيار ملكة جمال أوروبا عام 2002، مهرجان اختيار أفضل عارضة أزياء عام 2003، ومهرجان دبى السينمائى عام 2006.

وكان قد عاد الإعلامي اللبناني نيشان للبرامج الحوارية فى الموسم الرمضاني الماضى من خلال تقديم برنامج "توام روحي"، والذي تقوم فكرته على استضافة ثنائيات في عالم الفن، وبرنامج توأم روحي هو برنامج حواري للنجم اللبناني المعروف نيشان حيث استضاف عدد كبير من الفنانين طوال شهر رمضان الماضى.