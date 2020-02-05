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شكرا لقرائتكم خبر عن بدءا من اليوم.. سينما زاوية تبدأ عرض 14 فيلمًا مرشحًا للأوسكار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ سينما زاوية اليوم الأربعاء 5 فبراير حتى 11 من الشهر نفسه، عرض مجموعة من الأفلام المرشحة للفوز بجوائز الأوسكار فى حفله المقبل، أبرزها Frozen II, Maleficent II, Ford V. Ferrari ، Star Wars: The Rise of Skywalker .
وأعلنت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية "أوسكار" عن الدفعة الثانية من مقدمى حفل الأوسكار المقبل، يوم 9 فبراير المقبل، وهم ويل فيريل وميندى كالينج وكريستين ويج، إضافة إلى ماهرشالا على و رامى مالك و أوليفيا كولمان وريجينا كينج، الذى تم الإعلان عنهم مؤخرا.
وأعربت الممثلة الأمريكية كريستين ويج عن سعادتها لاختيارها فى تقديم حفل جوائز الأوسكار فى 9 فبراير المقبل، مؤكدة أن المهم عندها هو التواجد فى ذلك المحفل السينمائى الكبير سواء على المنصة أو فى قائمة الترشيحات، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وأوضحت ويج أن عشقها للسينما هو الذى دفعها لممارسة الكتابة والإنتاج بجانب التمثيل، منوهة بأن الكوميديا هى ساحتها المفضلة، ولكنها مؤهلة للعب العديد من الأدوار التراجيدية.تعرف على قائمة بعض المرشحين للمنافسة على الأوسكار جائزة أفضل ممثل :
انطونيو باندرياس
ليوناردو دى كابريو
آدم درايفر
جواكين فونيكس
جوناثان برايسي
جائزة أفضل ممثلة :
سينثيا إيريفو
سكارليت جوهانسون
سيرشا رونان
رينيه زيلويجر
شارليز ثيرون
جائزة أفضل مخرج :
مارتين سكورسيزي
تود فيليبس
سام مندس
كونتين ترانتينو
بونج جون هو
أفضل فيلم للعام :
ford v Ferrari
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Marriage Story
1917
Once Upon a Time in Hollywood
Parasite
جائزة افضل سيناريو مقتبس :
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
The Two Popes
جائزة أفضل سيناريو أصلى :
Knives Out
Marriage Story
1917
Once Upon a Time in Hollywood
Parasite
أفضل فيلم أجنبى :
Corpus Christi (Poland)
Honeyland (North Macedonia)
Les Misérables (France)
Pain & Glory (Spain)
Parasite (South Korea)
أفضل مؤثرات بصرية :
Avengers: Endgame
The Irishman
The Lion King
1917
Star Wars: The Rise of Skywalker
جائزة أفضل فيلم أنيميشن :
How to Train Your Dragon: The Hidden World
I Lost My Body
Klaus
Missing Link
Toy Story 4
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