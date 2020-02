شكرا لقرائتكم خبر عن بدءا من اليوم.. سينما زاوية تبدأ عرض 14 فيلمًا مرشحًا للأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ سينما زاوية اليوم الأربعاء 5 فبراير حتى 11 من الشهر نفسه، عرض مجموعة من الأفلام المرشحة للفوز بجوائز الأوسكار فى حفله المقبل، أبرزها Frozen II, Maleficent II, Ford V. Ferrari ، Star Wars: The Rise of Skywalker .

وأعلنت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية "أوسكار" عن الدفعة الثانية من مقدمى حفل الأوسكار المقبل، يوم 9 فبراير المقبل، وهم ويل فيريل وميندى كالينج وكريستين ويج، إضافة إلى ماهرشالا على و رامى مالك و أوليفيا كولمان وريجينا كينج، الذى تم الإعلان عنهم مؤخرا.

وأعربت الممثلة الأمريكية كريستين ويج عن سعادتها لاختيارها فى تقديم حفل جوائز الأوسكار فى 9 فبراير المقبل، مؤكدة أن المهم عندها هو التواجد فى ذلك المحفل السينمائى الكبير سواء على المنصة أو فى قائمة الترشيحات، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأوضحت ويج أن عشقها للسينما هو الذى دفعها لممارسة الكتابة والإنتاج بجانب التمثيل، منوهة بأن الكوميديا هى ساحتها المفضلة، ولكنها مؤهلة للعب العديد من الأدوار التراجيدية.

تعرف على قائمة بعض المرشحين للمنافسة على الأوسكار جائزة أفضل ممثل :

انطونيو باندرياس

ليوناردو دى كابريو

آدم درايفر

جواكين فونيكس

جوناثان برايسي

جائزة أفضل ممثلة :

سينثيا إيريفو

سكارليت جوهانسون

سيرشا رونان

رينيه زيلويجر

شارليز ثيرون

جائزة أفضل مخرج :

مارتين سكورسيزي

تود فيليبس

سام مندس

كونتين ترانتينو

بونج جون هو

أفضل فيلم للعام :

ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Advertisements

Parasite

جائزة افضل سيناريو مقتبس :

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

جائزة أفضل سيناريو أصلى :

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

أفضل فيلم أجنبى :

Corpus Christi (Poland)

Honeyland (North Macedonia)

Les Misérables (France)

Pain & Glory (Spain)

Parasite (South Korea)

أفضل مؤثرات بصرية :

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

جائزة أفضل فيلم أنيميشن :

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4