شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أمنية لـ"نادية لطفى" قبل وفاتها ولم تتحقق: نفسى أسمع صوت محمود يس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظلت علاقة الراحلة نادية لطفى بزملائها فى الوسط الفنى علاقة شديدة الخصوصية، فكل من تعامل معها واقترب منها عرف أنها إنسانة فى تعاملها مع الجميع، وعلاوة على ذلك كانت تربطها علاقة صداقة تمثل مشوار العمر مع جيلها الذهبى من نجوم الفن، وقد أشارت الفنانة شهيرة إلى مكالمة تليفونية مع الراحلة قبل وفاتها بـ 13 يوما.

وقالت شهيرة نصا: "كنت اتفقت مع نادية لطفى من 13 يوم تقريبا إنى هزورها، فقالتلى يللا تعالى قلتلها أنا هكلم دلال عبد العزيز وهنيجى سوا، وقالتلى بشوق عايزة أسمع صوت محمود وحشنى قلتلها نايم مره تانية حبيبتى".

وأضافت: "وكنت بعزيها فى وفاة زوجة ابنها وازاى كانت بتحبها وأن ابنها أحمد ماكانش بيسيبها طول فترة مرضها، وللأسف أصرت هى تروح المدافن والمشوار بالنسبة لها صعب ومن يومها تدهورت الحالة ودخلت العناية المركزة ولكنى لم أتخيل أنها النهاية".

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وتابعت: "درس لا نؤجل زيارة الحبايب وخاصة المرضى منهم مهما كانت الحالة مستقرة، طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال".

واختتمت: "الله يرحمك ياحبيبتى برحمته الواسعة التى وسعت كل شيء ويرزقك الجنة ونعيمها يارب.. وداعا جميلة جميلات السينما المصرية".

يذكر أن الفنانة نادية لطفى قد رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، ولكنها توفيت صباح اليوم فى أحد مستشفيات القاهرة.