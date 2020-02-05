شكرا لقرائتكم خبر عن بفيديو 7 ثوانى.. مى عمر تنضم لتطبيق "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت الفنانة مى عمر حسابا جديدا على موقع "تيك توك"، أسوة بالفنانين الذين سبقوها إلى هذا التطبيق الجديد، والذى بدأت فيديوهاته تنتشر بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، وكان أول فيديو لها مقطع قصير مدته 7 ثواني تقريبا، وأدت به حركات بسيطة.

@maiomar_ #Tiktok #justforfun #maiomar♬ Lalala - İlkan Gunuc Remix - danilla_carvalho

و تواصل الفنانة مى عمر تصوير أحداث دورها بمسلسل "الفتوة" أمام النجم ياسر جلال، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث تجسد "مى" شخصية بنت شعبية من حى الجمالية، وتتعرض للعديد من المواقف التى تجعلها تدخل فى العديد من الأزمات.

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المسلسل يتناول بعض الأحداث الإجتماعية بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب ياسر جلال ومى عمر كل من أحمد صلاح حسنى نجلاء بدر، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، ليلى أحمد زاهر، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن النجم ياسر جلال قدم خلال موسم رمضان الماضى، مسلسل "لمس أكتاف" مع شركة سينرجى، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وكرم جابر، وكارولين خليل، وسمر مرسى، ومحمد عز، وعمرو صحصاح، وخالد كمال، وشريف دسوقى، وآخرون.

مى سبق وقدمت العديد من الأدوار فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث وقفت بطلة أمام محمد رمضان بمسلسل "الأسطورة"، وأمام أكرم حسنى وأحمد فهمى بمسلسل "ريح المدام"، وأمام أحمد السقا بمسلسل "وليد الغلابة"، وقبلها قدمت العديد من الأدوار الثانوية.